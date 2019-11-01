Инклюзивную фотовыставку "Мамино счастье" откроют в тюменской библиотеке

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Инклюзивная фотовыставка "Мамино счастье" откроется в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) 22 ноября в 10 часов, сообщает учреждение.

В день презентации фотовыставки в библиотеке соберутся особые родители, семьи, где есть дети с ОВЗ, а также участницы и волонтеры "Маминого клуба". Для гостей праздника пройдет мастер-класс по акварели "Праздничная открытка". Участники продолжат общение за чашечкой чая.

Фотовыставка – это финал большой работы, проведенной с особыми семьями. Постановочные фотографии отражают дух и образ семьи, органично проявившийся в процессе занятий и мастер-классов проекта. Экспозицию покажут на нескольких площадках города и Тюменского района.

Выставка проработает до 25 декабря. Посетить ее можно в часы работы Центральной детской библиотеки. Вход свободный.