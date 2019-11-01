Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвертого поколения

| Фото: Мегафон | Фото: Мегафон

Роскомнадзор отмечает положительную динамику развития сетей связи четвертого поколения.

Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, за 10 месяцев у операторов "большой четверки" увеличилось количество радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE на 30 %, составив на 1 ноября более 318 тыс.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, наибольшее количество РЭС, работающих в стандарте LTE, остается у компании "МегаФон" (106 038). У "МТС" - 73 759, "Т2 Мобайл" - 74 434 и "ВымпелКом" - 64 032.

Наибольшее количество РЭС стандарта LTE размещено в 4-х субъектах: в Санкт-Петербурге (16 541 РЭС), Москве (38 046 РЭС), Московской области (28 362 РЭС) и Краснодарском крае (15 578 РЭС).

В целом доля РЭС стандарта LTE составила на 1 ноября 40% от их общего количества у операторов "большой четверки" (в начале года – 35%).