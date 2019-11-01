Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в Тюменской области

| Фото: https://vk.com/volontery72 | Фото: https://vk.com/volontery72

Акцию в социальной сети Instagram для жителей региона проведет тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом для информирования жителей по вопросам ВИЧ-инфекции. Она приурочена ко Дню борьбы со СПИДом 1 декабря, сообщает ТИУ.

Чтобы стать участником, нужно подписаться на аккаунт Центра, разместить на своей странице фото на фоне хештега #яготоваты, поставить этот хештег под фото, отметить свое учебное заведение (в пункте "добавить место") и аккаунт Центра СПИД (в пункте "отметить людей"). Размещая фото с этим хештегом, вы показываете свою готовность пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и узнать об этом больше информации.

Итоги акции подведут 1 декабря в ТРЦ "Сити-Молл" с 12 до 16 часов. Самых активных и креативных участников акции наградят.

1 декабря пройдет большое профилактическое мероприятие, в ходе которого тюменцы не только смогут сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, но и принять участие в мастер-классе, который проведут спортсмены атлетического клуба "Антей" и Воркаут Центра.

"Мероприятия, направленные на информирование по вопросам ВИЧ-инфекции, в опорном вузе проводятся регулярно с привлечением сотрудников Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Например, недавно на территории индустриального университета была организована акция, во время которой любой желающий мог пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ. В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники нашего университета", - сообщил директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий.