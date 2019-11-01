Спектакль из спецпрограммы "Золотой маски" покажут в Тюмени

| Фото: театрального центра «Космос» | Фото: театрального центра «Космос»

Первый всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" стартует в Тюмени 22 ноября. Его участниками станут девять коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Тюмени и Пензенской области, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Спектакль "Три четверти" театра "Игра" из Екатеринбурга попал в спецпрограмму "ДЕТСКИЙ WEEKEND" главной театральной премии в России "Золотая маска" 2020. "Три четверти" стал одной из 12 постановок, которые покажут в Москве в феврале-марте 2020 года.

Жители Тюмени смогут увидеть этот спектакль раньше, театр "Игра" покажет его 24 ноября в 16 часов 30 минут в центре "Космос". Билеты можно приобрести здесь.

Фестиваль "Малая сцена" пройдет в Тюмени с 22 по 24 ноября. Все девять спектаклей посвящены острым для подростков темам: взрослению, отношениям с родителями и друзьями, первой любви. В программе будут постановки в разных театральных жанрах — от мюзикла до антиутопии. Подробное расписание и билеты — в группе фестиваля во Вконтакте.