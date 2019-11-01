Успехи юных тюменцев в науке и образовании отметил Александр Моор

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Об успехах тюменских школьников и студентов в науке и образовании в 2019 году рассказал губернатор Александр Моор, обращаясь к депутатам Тюменской областной думы во время ежегодного послания 21 ноября.

Он напомнил, что тюменцы Виктор Легостаев и Дмитрий Титов завоевали золотые медали чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в компетенции "Информационная безопасность". Такая награда еще раз подтверждает высокий уровень тюменского образования, уверен глава региона.

Представители Физико-математической школы Тюменской области, ученик 10 класса Валерий Рагулин и 11-классник Дмитрий Шилин, заняли второе место на соревнованиях Всемирной робототехнической олимпиады WRO Friendship Invitational Tournament в Дании. Всего на состязаниях выступали 93 команды со всего мира.

Международная иранская олимпиада по геометрии также ознаменовалась успехами тюменцев. Ученики областной физико-математической школы Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков вернулись оттуда с золотыми медалями. В этих престижных интеллектуальных соревнованиях приняли участие более 6 тыс. 200 учеников из 54 стран мира.

Не обошлась без побед сибиряков и олимпиада "Национальной технологической инициативы". Десятиклассник ФМШ Иван Кузнецов вошел в число лидеров профиля "Когнитивные технологии". В финале он работал с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания.

Блестящие знания тюменцев подтвердили и результаты Единого государственного экзамена. Пять выпускников продемонстрировали наивысший результат сразу по двум предметам. Это одиннадцатиклассники тюменских общеобразовательных учреждений № 30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ. 64 ученика сдали единый государственный экзамен на сто баллов, это на 23 человека больше, чем в 2018 году.

Ранее Александр Моор отмечал, что будущее региона связано с будущим молодого поколения и здесь самое главное - образование. "С каждым годом растет ценность интеллектуального ресурса. У нас очень много талантливых детей. Задача региональной власти - создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал и успешно применять полученные знания здесь, в Тюменской области", - уверен губернатор.

Дарья Казакова