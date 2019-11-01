Александр Моор выступил с рядом социальных инициатив

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С рядом важнейших социальных инициатив, основанных на принципах справедливости, в своем ежегодном послании к областной думе и общественности выступил губернатор Александр Моор.

"Пришло время назвать третий, кроме стойкости и смекалки, ресурс реализации тюменской мечты – справедливость, - заявил он. - Потому что я глубоко убежден: верно понятая справедливость – не слепо уравнительная, а воздающая каждому по делам и заслугам – является колоссальным стимулом к развитию. Если нет справедливости, если нет равенства внимания, шансов и ответственности, о которых я говорил год назад, ни стойкость, ни смекалка не имеют смысла. А если она есть, и то, и другое раскрывается в полную силу. Обратите внимание: интегральной идеей, даже идеологией тех же национальных проектов является именно справедливость. И в их общенациональном замысле, и в их региональном выражении. Мы достигаем успеха тогда, когда принимаем справедливые решения. Они и оказываются эффективными".

Губернатор считает несправедливо, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей.

"Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет, - пояснил он. - А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет освободить. Размер этой поддержки составит сто пятьдесят тысяч рублей".

Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка губернатор предложил поднять с 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Несправедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей и с 2012 года порог не менялся.

"Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это одиннадцать тысяч четыреста сорок семь рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь", - предложил Александр Моор.

До сих пор не во всех районах Тюменской области пенсионеры пользуются льготами на общественный транспорт. И это тоже несправедливо.

"Мы же все тюменцы! – сказал он. - Область должна взять этот инструмент социальной поддержки на себя. Такие льготы следует ввести на всей территории региона. И это тоже будет справедливость в действии. Мы должны научиться воспринимать всю Тюменскую область как единое общественное пространство – равно открытое, равно доступное для всех тюменцев".

В той дискуссии о тюменском будущем, которую предложил провести губернатор, есть, по его убеждению, только один не подлежащий сомнению элемент: Тюмень обязана быть справедливой, смекалистой и стойкой.

Человеческий фактор, справедливость и повышенное внимание к семье, по мнению кандидата педагогических наук, Народного учителя РФ, бабушки восьми внуков Ольги Ройблат, - очень важный посыл всего обращения губернатора к Тюменской областной думе и общественности.

"Такая мощная поддержка семьи, региональный материнский капитал на первого и последующих детей, изменения в выплате помощи многодетным семьям – это очень важные шаги, - заявила он. – Очень важно для молодых семей решение обеспечить к 2021 году всех малышей местами в детских яслях и садиках".

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов подчеркнул, что меры поддержки, о которых шла речь в послании губернатора очень своевременны.

"В послании губернатора, прежде всего, привлекает взгляд на происходящие в регионе перемены через человеческое измерение. Это вызывает очень оптимистичную реакцию. Как правильно сказал Александр Моор, Тюменская область - это одна большая семья. Больше всего меня обрадовали анонсированные главой региона меры поддержки материнства, особенно при рождении первого ребенка. С моей точки зрения, это революционный шаг", - отметил он.

Мнение Александра Моора о том, что жители Тюменской области - это большая семья, полностью разделяет заместитель председателя думы Юргинского района Есенгалий Ибраев. Комментируя послание губернатора народный избранник подчеркнул, что выступление главы региона произвело на него сильное впечатление.

"Человек - мера всех вещей, отметил губернатор в своем послании. Отсюда и решения, связанные с обеспечением детскими садами, доступностью медицинских услуг, безопасностью дорожного движения, улучшением жилищных условий, увеличением выплат по материнскому капиталу, – это то, что сегодня придает людям уверенность в завтрашнем дне. В целом послание произвело сильное впечатление. Александр Моор предложил представить все наше региональное сообщество как большую семью. А тюменская семья всегда отличалась умением заботится друг о друге, взаимоподдержкой и ответственностью", - подытожил Ибраев.