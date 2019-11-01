Александр Моор рассказал о судьбе Антипинского НПЗ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Негативные для региона эффекты от смены собственника Антипинского нефтеперерабатывающего завода, одного из флагманов областной экономики, нивелированы. Взаимодействие с его новыми владельцами носит конструктивный характер.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием перед областными парламентариями 21 ноября.

Напомним, в мае 2019 года от Антипинского НПЗ в арбитражный суд Тюменской области поступило заявление о банкротстве. Сбербанк, как основной кредитор завода, искал покупателей на актив. В начале июня стало известно, что новым владельцем НПЗ стало предприятие "Сокар Энергоресурс", получив 80% акций.

Как рассказал журналистам в августе во время пресс-тура на предприятие первый заместитель генерального директора АНПЗ по производству Сергей Панков, с 18 по 31 июля, после трехмесячного простоя, завод переработал 188 тыс. тонн нефти, за 27 дней августа объемы переработки составили около 480 тыс. тонн. К октябрю месячный показатель должен был вырасти до 680 тыс. тонн.

Антипинский НПЗ работает по давальческой схеме, то есть не покупает нефть и не продает готовый продукт, а только перерабатывает сырье, которое предоставляет один из собственников завода - "Сокар Энергоресурс". Далее нефть по заявке собственника отгружают на внутренний рынок либо на экспорт. Дизельное топливо и бензин уходит на местный рынок, сжиженные газы, помимо Тюменской области, поставляют в соседние регионы. Часть продукта компания-давалец продает на бирже.

Сергей Панков также добавил, что период простоя Антипинского НПЗ никак не сказался экологии. Кроме того, на предприятии сохранили все выплаты, в том числе социальные, сокращений среди персонала не было.

Дарья Казакова