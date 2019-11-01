Газификацию региона доведут до 98 процентов, заверил глава Тюменской области

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Уровень газификации Тюменской области доведут до 98 процентов в ближайшие пять лет. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время своего послания региональному парламенту.

Он обратил внимание депутатов, что необходимо повышать уровень комфорта городской среды и жилья жителей региона.

"Давайте вникнем: тепло ли и просторно ли в доме обычного тюменца, благоустроен и безопасен ли двор, подведены ли газовые сети? Отвечаю: в течение пяти лет долю домохозяйств отапливаемых посредством сжигания природного газа от всех домохозяйств Тюменской области доведем до 98 процентов", - сказал глава региона.

В Тюменской области реализуется региональная программа газификации на 2018-2022 годы, курирует которую областной департамент жилищно-коммунального хозяйства. Координатором региональной программы газификации является ООО "Газпром межрегионгаз Север".

"В рамках реализации программы газификации предусмотрено строительство 246 газопроводов общей протяженностью около 943 километров. Благодаря этому могут быть обеспечены природным газом жители двадцати с лишним тысяч квартир и домовладений в Тюменской области", - прокомментировал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" по Тюменской области Борис Хачатуров.

В начале ноября Александр Моор дал поручение дополнительно включить в программу газификации Тюменской области на 2018-2022 годы д. Коркина Упоровского района. Глава региона пояснил, что эта деревня не была включена в программу газификации Тюменской области. Возможность привлечь дополнительные внебюджетные средства появилась благодаря заключенному в сентябре 2019 года регуляторному соглашению о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой РФ, правительством Тюменской области, компанией "Газпром газораспределение Север" и управляющей организацией "Газпром межрегионгаз Север".

Регуляторный контракт закрепил эффективную модель региональной газификации, которая позволяет ускоренными темпами строить в Тюменской области газовые сети. В результате реализации подписанного соглашения в распоряжении Тюменской области за пять лет дополнительно появятся 1 млрд 350 млн рублей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.

Так, в сентябре 2019 года в промышленную эксплуатацию запустили газопровод в деревне Парёнкина Тюменского района. Возможность подключиться к природному газу получили 115 домовладений. В начале ноября в области ввели в эксплуатацию два газопровода. В микрорайоне Ершовка Тобольска возможность подключиться к сетям газоснабжения получили более 200 домовладений. Газопровод протяженностью 8,5 км построен газовиками в кратчайшие сроки с июня по октябрь 2019 года. В промышленную эксплуатацию газопровод в д. Кушаир Упоровского района. Газопровод протяженностью 2,8 км снабдит более 50 домовладений.

За последние пять лет в Тюменской области построено 940 км газопроводов, возможность подключиться к сетям газоснабжения получили более 16 тыс. домовладений. В стартовавшую пятилетку в регионе планируется создание пяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в четырех населенных пунктах области. Повышение уровня газификации улучшит условия труда и быта более 22 тыс. человек, рассчитал департамент ЖКХ.

"В Тюменской области высокая степень газификации, но эта тема остается важной для наших муниципалитетов. Правительство региона продолжает делать все необходимое для того, чтобы любой желающий мог быстро и недорого получить доступ к газу. Мы продолжим предоставлять региональную льготу по налогу на имущество, будет сохранено и субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям", – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Ирина Ромашкина