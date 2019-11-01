Более тысячи восьмисот домов капитально отремонтируют в регионе

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 1 тыс. 800 домов капитально отремонтируют в 23 городах и районах Тюменской области в 2020 году, сообщил парламентариям в послании губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Человек – мера всех вещей. Именно человеческим измерением определяются и наши задачи на следующий год. Да и горизонт планирования до 2024 года надо все время держать в уме, это токже не подлежит сомнению. Более тысячи восьмисот домов в двадцати трех городах и районах, свыше двух тысяч девятисот внутридомовых инженерных систем, примерно семьсот крыш, четыреста фасадов, девяносто лифтов - это и есть человеческое измерение национального проекта. Обещали – сделаем", - сообщил Александр Моор.

В Тюменской области реализуется региональная программа по капитальному ремонту на 2018-2020 годы. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Региональным оператором с 2016 года является некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области". По информации регоператора, капремонт в регионе идет в запланированном режиме.

По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, план 2018 года исполнен в полном объеме. В рамках реализации краткосрочного плана 2019 года за полгода выполнены ремонтные работы в отношении более тысяч конструктивных элементов, что составляет 26 %. Причем в Аромашевском, Бердюжском, Юргинском районах и Голышмановском городском округе уже летом завершили мероприятия 2019 года.

По поручению губернатора прорабатывается механизм объединения ремонтов конструктивных элементов многоквартирных домов. В частности, предлагается реализовать этот подход при ремонте всех инженерных сетей дома, в том случае, если их обновление предусмотрено в трехлетнем краткосрочном плане. По мнению главы региона, это позволит уменьшить неудобства для собственников и провести все работы одновременно в более оптимальные сроки.

Как отметил Вячеслав Вахрин, региональная программа капитального ремонта финансово сбалансирована. Процент собираемости взносов в фонд капитального ремонта в муниципалитетах области с начала сборов составил 98 %. План мероприятий по обеспечению в Тюменской области финансовой устойчивости принят Фондом содействия реформирования ЖКХ одним из первых среди субъектов РФ.

Одной из главных задачей национального проекта "Жилье и городская среда" стало обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Глава региона Александр Моор в своем послании также подчеркнул, что необходимо расширить объем и охват областных жилищных программ. "Больше двух с половиной тысяч семей должны в следующем году улучшить свои жилищные условия", - сказал он.

Ирина Ромашкина