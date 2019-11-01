Нефтепромышленный и нефтехимический кластеры создадут в Тюменской области

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Задачу по созданию межрегионального нефтепромышленного и регионального нефтехимического экономических кластеров обозначил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что курировать межрегиональный нефтепромышленный кластер может компания "Газпромнефть", а региональный нефтехимический – компания "СИБУР".

"В проекте "Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года" кластеризация регионального хозяйства определена в качестве ключевого вектора модернизации, и структурной, и функциональной. Я такой подход полностью поддерживаю", - подчеркнул губернатор.

Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров, комментируя послание, подчеркнул важность создания кластеров. "Чем четче и быстрее мы донесем до общества и бизнес-сообщества, куда двигается экономика региона и какие кластеры на территории будут развиваться, тем быстрее предприниматели развернутся и поймут, где надо развиваться", - отметил он.

Александр Моор также поручил до 1 апреля 2020 года подготовить новую, учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы программу инвестиционного развития Тюменской области. Особое внимание в ней необходимо уделить не внешним, а внутренним, региональным источникам капиталовложений.

При этом глава региона напомнил, что одним из главных условий предоставления инвестиционным проектам региональной поддержки является вхождение предприятия в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", либо самостоятельно принятое обязательство повысить производительность труда.

В Тюменской области в число предприятий, которые являются площадками для реализации нацпроекта, вошли ПАО "Тюменские мотостроители", центр занятости Ишима и Ишимского района, "СибБурМаш", "Профмодуль" и "Прованс". Для них эксперты президентской программы подготовки управленческих кадров "Лидеров производительности" разрабатывают дорожную карту и предоставляют наработки, которые можно использовать для достижения целевых показателей нацпроекта. Есть и предприятия, которые не вошли в национальный проект, но выполняют свои обязательства по повышению производительности труда. Александр Моор подчеркнул, что в 2020 году в нацпроект должны вступить не менее 64 предприятий. Это две трети от целевого назначения 2024 года.

В послании Александр Моор сказал и об инициативе организации Единого дня отчетности для предпринимателей. Представители бизнеса смогут на одной площадке с участием региональных и федеральных органов власти вести открытое, публичное, комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь – в контрольной и надзорной сферах.

"Одновременно будут выявляться и тиражироваться лучшие практики эффективного, нормативно корректного ведения хозяйственной деятельности. Идея выдвинута – правительство только за", - подчеркнул губернатор.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, комментируя послание губернатора, отметила, что единый день отчетности позволит выстроить диалог бизнеса и власти.

"Сейчас часто меняется законодательство, до сих пор в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности существуют административные барьеры и предприниматели периодически сталкиваются с трудностями. Поэтому единые дни отчетности будут эффективны и полезны для предпринимательского сообщества и власти", - подчеркнула она.

Любовь Голышева