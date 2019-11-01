Иван Квитка: социальные инициативы губернатора опираются на устойчивую бюджетную систему региона

| Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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Устойчивая бюджетная система, сформировавшаяся в Тюменской области, позволит реализовать все социальные инициативы, которые выдвинул губернатор Александр Моор в своем ежегодном послании областной думе и общественности. В этом убежден депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка, который прокомментировал губернаторские инициативы.

"Глава региона заявил о масштабных мерах поддержки семей с детьми, - пояснил депутат, - и ясно дал понять, что мы обладаем мощными ресурсами для дальнейшего развития. Ключевые положения, о которых говорил губернатор, будут учтены в проекте бюджета на предстоящий трехлетний период".

Губернатор предложил ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости, по мнению Александра Моора, справедливо будет освободить. Размер этой поддержки составит 150 тыс. рублей.

Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка губернатор предложил поднять с нынешних 40 до 100 тысяч.

Пособия на детей предлагается выплачивать, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, который составляет 11 тыс. 447 рублей. Сегодня это пособие выплачивается только семьям, где на каждого члена семьи приходится меньше 5 тыс. рублей.