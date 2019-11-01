Александр Моор поручил расширить список получателей социальных пособий

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Пересмотреть уровень дохода, при котором льготники региона могут претендовать на пособия, предложил губернатор Александр Моор в послании к региональному парламенту "О положении области и перспективах ее развития" 21 ноября.

"Разве справедливо, что некоторые пособия на детей выплачиваются только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает пяти тысяч рублей? С 2012 года порог не менялся! Давайте приравняем его к прожиточному минимуму – сейчас это 11 тысяч 447 рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь", - сказал губернатор.

С введением новшеств, семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения по Тюменской области, смогут претендовать на:

- социальную поддержку в виде пособия на ребенка (с учетом доплаты на обеспечение детей первого-второго годов жизни специальными молочными продуктами детского питания);

- признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими для получения государственной социальной помощи и (или) мер социальной поддержки: бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей в возрасте до трех лет (в отношении многодетных семей для детей до шести лет);

- возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 % от установленных тарифов и нормативов в отношении многодетных семей;

- проезд городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и междугороднего (внутрирайонного) сообщения обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей в виде выплаты денежной компенсации либо выдачи электронной транспортной карты (единого проездного билета) для бесплатного проезда.

Предложения будут рассмотрены на заседании Тюменской областной думы.