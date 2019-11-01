Театр из Германии даст благотоворительные спектакли в Тюмени и Тобольске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Благотворительные спектакли театра Das letzte Kleinod - "Последнее сокровище" пройдут в Тюмени Тобольске 23 и 24 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Показы состоятся в рамках сотрудничества в сфере культуры между правительствами Тюменской области и Нижней Саксонии. В Тобольске спектакль начнется в малом зале Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова 23 ноября в 15 часов, а в малом зале Тюменского драматического театра 24 ноября в 19 часов 30 минут.

В основу спектакля взята история: в 1762 году Екатерина Великая пригласила немцев в Российскую империю. Прибывшие крестьянские семьи получили земли для поселения, свободу практиковать свою веру и были освобождены от налогов и военной службы. В 1941 году Сталин обвинил немцев, проживающих на территории Советского Союза, в сотрудничестве с Германией и издал указ о депортации советских немцев в районы Сибири, Казахстана и Средней Азии, где они были отправлены в рабочие колонны для выполнения принудительной работы.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Режиссер и автор Йенс-Эрвин Симсен посетил Казахстал и беседовал с потомками, родственниками, очевидцами и участниками событий. Театральный проект "Соленые арбузы" рассказывает о драматических судьбах немцев России, о жизни в депортации, поселениях в землянках, тяжелой работе, холоде и арестах при Сталине.

В 2018 году пьеса успешно гастролировала по Германии и теперь путешествует по Казахстану, Узбекистану и России. Пьесу играют на русском языке.