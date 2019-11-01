В Тюмени начали обустраивать катки и хоккейные корты

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

115 уличных площадок и хоккейных кортов будет зимой 2019-2020 г. Работа по обустройству ледовых площадок уже началась. Со следующей недели катки примут любителей коньков.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил главный специалист отдела культурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Андрей Буторин.

"Большие катки для массового катания откроются у Сити-Молла, на набережной Туры. Там уже ведутся работы по обустройству, устанавливают бордюры. Вопрос по катку у драматического театра пока решается", - рассказал он.

В Тюмени за каждым кортом закреплены ответственные: спортивная школа – заливают школы, на неразграниченных территориях – службы заказчиков по благоустройству городских управ, на разграниченных территория – управляющие компании.

Как заметил Андрей Буторин, основное условия для начала работ по заливке катков – в течение 10 дней температура воздуха должна быть более минус восьми градусов.

"На сегодня активно в работу включились спортивные инструкторы – на Гилевской роще уже заливают корт и делают разметку. Вскоре хоккеисты смогут выйти на лед. На Воднике, Судоремонтной заливают, на Широтной 25а – АНО "Знтузиаст" - занимаются этим постоянно", - говорит представитель городского департамента спорта.

В прошлую зиму тюменцы вышли на лед позже – начало зимы было теплое – катки открыли только в середине декабря. В этот раз часть катков примет любителей коньков со следующей недели.

Анжела Лебедева