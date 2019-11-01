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В выходные в Тюмень придет небольшое потепление

Общество, 11:41 22 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 6 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 23 и 24 ноября.

По данным центра Фобос, в субботу, 23 ноября будет пасмурно, столбики термометров днем поднимутся до минус 6 градусов.

В воскресенье, 24 ноября, ожидается снег и до минус 7 градусов.

В начале следующей недели в Тюмени вновь похолодает, однако понижение температуры воздуха будет незначительным. 25 и 26 ноября в областном центре ожидается пасмурная погода и до минус 11 градусов.

Любовь Голышева

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