В выходные в Тюмень придет небольшое потепление
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Потепление до минус 6 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 23 и 24 ноября.
По данным центра Фобос, в субботу, 23 ноября будет пасмурно, столбики термометров днем поднимутся до минус 6 градусов.
В воскресенье, 24 ноября, ожидается снег и до минус 7 градусов.
В начале следующей недели в Тюмени вновь похолодает, однако понижение температуры воздуха будет незначительным. 25 и 26 ноября в областном центре ожидается пасмурная погода и до минус 11 градусов.
Любовь Голышева