Тюменские волейболистки выйдут на паркет второго тура чемпионата страны

| Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Волейболистки молодежной команды "Тюмень-ТюмГУ-2" готовятся ко второму туру чемпионата страны. Его подопечные Натальи Чумаковой проведут в Саратове с 9 по 15 декабря, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Всероссийская федерация волейбола подготовила индивидуальные статистические итоги первого тура. Так, в списке лучших бомбардиров лиги 25 место занимает тюменка Кристина Севостьянова. На ее счету 49 очков. Вне конкуренции здесь Арина Федоровцева из дружины "Динамо-Казань-УОР" (113).

Десятку рейтинга блокирующих замыкает Нина Девяткова из "Тюмени-ТюмГУ-2". Воспитанница Ольги Ескиной имеет в своем послужном списке 11 "чехлов". Первое место у Татьяны Просвириной из "Подмосковья" - 19.

В списке лучших подающих тюменка Лада Добродоеева идет на одиннадцатом месте. На ее счету – девять эйсов. Лидерство здесь делят девушки из московского "Динамо-2" Яна Ивлева и Милана Мометко. Обе набрали по 17 очков.