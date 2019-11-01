  • 25 ноября 201925.11.2019понедельник
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -11..-13 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские волейболистки выйдут на паркет второго тура чемпионата страны

Спорт, 10:55 25 ноября 2019

ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Волейболистки молодежной команды "Тюмень-ТюмГУ-2" готовятся ко второму туру чемпионата страны. Его подопечные Натальи Чумаковой проведут в Саратове с 9 по 15 декабря, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Всероссийская федерация волейбола подготовила индивидуальные статистические итоги первого тура. Так, в списке лучших бомбардиров лиги 25 место занимает тюменка Кристина Севостьянова. На ее счету 49 очков. Вне конкуренции здесь Арина Федоровцева из дружины "Динамо-Казань-УОР" (113).

Десятку рейтинга блокирующих замыкает Нина Девяткова из "Тюмени-ТюмГУ-2". Воспитанница Ольги Ескиной имеет в своем послужном списке 11 "чехлов". Первое место у Татьяны Просвириной из "Подмосковья" - 19.

В списке лучших подающих тюменка Лада Добродоеева идет на одиннадцатом месте. На ее счету – девять эйсов. Лидерство здесь делят девушки из московского "Динамо-2" Яна Ивлева и Милана Мометко. Обе набрали по 17 очков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:55 25.11.2019Тюменские волейболистки выйдут на паркет второго тура чемпионата страны
10:22 25.11.2019Футболисты "Тюмени" вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов УЕФА
16:43 24.11.2019Воспитанники ФК "Тюмень" победили в Сочи
16:03 24.11.2019 Тюменские лыжники отправятся на первый этап Кубка мира