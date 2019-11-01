Мошенник обманул тоболячку на шестнадцать тысяч рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тоболячка попалась на уловку мошенников, оформляя кредит на 300 тыс. рублей. Злоумышленник, представившись сотрудником банка, убедил женщину оплатить страховку в 16 тыс. рублей, сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский".

В дежурную часть тобольской полиции обратилась 36-летняя местная жительница. На сайте одного из банков женщина оставила заявку на оформление кредита. Позже ей позвонил представитель финансовой организации и пояснил, что женщине одобрено получение 300 тыс. рублей. Он заверил тоболячку, что деньги и договор ей доставит курьер.

Затем злоумышленник пояснил, что кредитную сумму необходимо застраховать, а также потребовал оплату доставки. Женщина перевела мошеннику более 16 тыс. рублей. Затем он под различными предлогами пытался выманить еще деньги, но тоболячка поняла, что ее обманули.

Полицейские занимаются поисками подозреваемого.