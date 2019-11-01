Конгресс эстрадных вокальных педагогов и исполнителей пройдет в Тюмени

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Всероссийский конгресс эстрадных вокальных педагогов и исполнителей "Современное эстрадное вокальное образование 2019" стартует в Тюмени 22 ноября, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

22-24 ноября в рамках форума в концертном зале Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) состоится VIII Всероссийский конкурс эстрадных исполнителей "Молодые голоса", на который подано более 200 заявок от представителей 7 регионов России и Казахстана. В этом году творческое состязание посвящено юбилею великого композитора современности Александры Пахмутовой. На суд жюри участники представят свое искусство в номинациях: эстрадный вокал соло, джазовый вокал соло, эстрадный вокальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, песня на английском языке Time for English (соло), песня Александры Николаевны Пахмутовой.

Все желающие бесплатно могут посетить в первый конкурсный день концерт лауреатов прошлых лет и артистов концертного агентства "Максимум", во второй конкурсный день - гала-концерт победителей.

Также в рамках конгресса запланирована образовательная программа. Курсы повышения квалификации эстрадных вокальных педагогов "Комплексная подготовка вокалиста в современных условиях" пройдут с 25 по 28 ноября в региональном Центре "Семья" (Геологоразведчиков, 14А). Лекции, мастер-классы и тренинги проведут ведущие спикеры Уральского федерального округа и РФ. Планируется участие не менее 40 слушателей из 10 регионов России и Казахстана.