Тюменцам расскажут, как не потерять себя в этом мире

| Фото: Из группы "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Из группы "CreativeMornings | Tyumen | Тюмень" во ВКонтакте

О том, как не потерять себя в этом мире и какой опыт человеку дарят потери, расскажет тюменцам психолог, коуч, тренер личностного роста, ведущая проекта "Осознанные завтраки" Татьяна Галанова на очередной лекции проекта CreativeMornings 24 ноября.

Участники узнают, что такое "практика замедления", как слышать, понимать себя и друг друга, чем отличаются компромиссы от умения договариваться.

Встреча начнется в 10 часов в ресторане "Слиffки" (ул.Комсомольская, 57), предварительная регистрация здесь.

CreativeMornings — серия бесплатных ежемесячных лекций-завтраков для креативных людей, которая проходит более чем в 207 городах мира.

Дарья Казакова