Две тысячи двадцать снеговиков заполонят тюменскую набережную

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

2 тыс. 20 снеговиков планируют разместить на набережной Туры в Тюмени 14 декабря.

"В 2018 году в китайском Харбине слепили 2018 снеговиков, но не попали в книгу рекордов Гиннеса, потому что потратили на создание скульптур два часа. Мы не будем претендовать на такой рекорд. Хотим, чтобы снеговиков заготовили заранее. Будут определенные параметры: 50 сантиметров — высота, обязательно три шарика. Каждого снеговика зарегистрируют", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий Центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Готовых снеговиков доставят в назначенное время на набережную Туры. Событие развернется в районе Масловского взвоза.

Для тюменцев уже подготовили насыщенную новогоднюю программу. Следить за событиями, приуроченными к празднику, можно в группе "Фабрика волшебства официальные мероприятия" во ВКонтакте.

Инна Пахомова