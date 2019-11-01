Органист из Италии Маттео Имбруно выступит в Тюмени

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Органист из Италии Маттео Имбруно выступит в Органном зале тюменской филармонии 13 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Маттео Имбруно – уроженец Италии. Искусству игры на органе он учился в Италии, Нидерландах, Германии, Аргентине и США. Он является органистом Старой Церкви (Oude Kerk) в Амстердаме (Нидерланды).

Маттео – художественный руководитель Международного конкурса органистов Яна Свелинка и Фонда "Академия итальянской органной музыки", а также постоянный органист Эрмитажа Амстердама. Он активно выступает и в качестве концертирующего исполнителя: музыкант – участник престижнейших фестивалей в Европе, Японии, Южной Америке и США.

Ранее Имбруно постоянно выступал с сольными концертами для двух органов совместно с Густавом Леонхардтом – одним из наиболее влиятельных музыкантов-аутентистов XX века (аутентизм ставит своей задачей точное воссоздание звучания музыки прошлого, соответствие современного исполнения оригинальным, историческим представлениям).

Музыкант дает творческие мастер-классы по всему миру. В его активе также несколько компакт-дисков с произведениями, исполненными на исторических органах в Нидерландах и Италии.

В программе: сочинения Габриэли, Фрескобальди, Циполи, Паскуини, Провези, Свелинка, Райнкена, Баха.