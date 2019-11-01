Около пяти тысяч засоров устранили специалисты тюменского водоканала с начала 2019 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,9 тыс. засоров, главной причиной которых стал сброс потребителями в канализацию хозяйственно-бытовых отходов, устранили на сетях водоотведения специалисты тюменского водоканала за 10 месяцев 2019 года. Большая часть засоров зафиксирована в Восточном округе Тюмени, сообщает "Тюмень Водоканал".

"Тюмень Водоканал" эксплуатирует 93 канализационных насосных станции (КНС). Работы по промывке каждой из них проводятся один раз в полтора месяца, а в случае необходимости – еще чаще. Кроме того, специалисты предприятия ежедневно проводят плановую очистку сороудерживающих корзин и решеток КНС, поднимая на поверхность крупный мусор, сброшенный в канализацию. Чаще всего это тряпки и предметы личной гигиены.

В последнее время в авральном режиме работает КНС-72, расположенная в Восточном районе на улице Линейная, 15. Станция принимает и перекачивает стоки, поступающие от потребителей ряда многоквартирных домов ул. Линейной, одного дома на ул. Широтной и трех частных домов на ул. Знаний. Чтобы снизить риск засоров на сетях и обеспечить надежность работы всей системы водоотведения, водоканал вынужден проводить внеплановое обслуживание этой станции.

"Необходимость проведения внеочередных мероприятий связана с несоблюдением жителями элементарных правил пользования системой водоотведения. Дома, входящие в зону канализования КНС-72, обслуживаются управляющими компаниями "Управдом", "Линейная" и "Русь". И пока УК не будут проводить с жителями разъяснительную работу, пока горожане не переосмыслят свой подход в пользовании системой канализации и не перестанут использовать унитаз как помойное ведро – мы будем тратить время, силы и средства на прочистку сетей. Возможно, не все знают, но любое препятствие на пути следования стоков может привести к выходу из строя насосного оборудования и КНС, а далее - всей системы водоотведения города", - пояснил главный инженер предприятия Андрей Максимов.

Во время последней промывки КНС-72 было извлечено пять кубометров мусора, а это почти полный кузов автомобиля КаМАЗ.

"Тюмень Водоканал" напоминает, что хозяйственно-бытовая канализация предназначена для приема и транспортировки только жидких стоков. Причиной засора может стать даже одна ватная палочка или влажная салфетка. Попав в систему водоотведения такие предметы из-за своей структуры, задерживают и накапливают загрязнения, в результате чего нарушается нормальное функционирование системы.