ФСБ: членов международной террористической организации задержали в Тюменской области

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Двух главарей и семь участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержали на территории Тюменской области, Республики Татарстан и Москвы, сообщает ФСБ России.

Установлено, что члены организации вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Кроме того, указанными лицами велась целенаправленная работа по формированию в регионах России сетевых закрытых структур МТО, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман.

При задержании по местам жительства преступников обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.