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Пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Общество, 17:19 22 ноября 2019

static.kremlin.ru

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 19 декабря в 12 часов по московскому времени, сообщает официальный сайт президента РФ.

О месте проведения мероприятия будет объявлено дополнительно.

Аккредитация журналистов на участие в пресс-конференции открыта. Заявки принимают с 12 часов мск 22 ноября до 17 часов мск 5 декабря только на сайте.

Аккредитационная форма может быть заполнена на русском или английском языке. Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.

Список журналистов, получивших аккредитацию, будет опубликован на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 13 декабря. Также аккредитованные представители СМИ будут уведомлены о порядке прохода и работы на мероприятии по указанному при заполнении анкеты адресу электронной почты.

Контактные телефоны: +7–495–606–55–27; +7–495–606–40–27; +7–495–606–30–63; +7–495–606–50–17.

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# президент , пресс-конференция

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