В тюменской круглой бане планируют повторить петербургский "Планетарий №1"

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

О том, как изменится круглая баня и какие новые пространства появятся в Тюмени благодаря петербургским экспертам, обсудили на круглом столе в городской администрации 22 ноября.

Во встрече приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, представители образовательной, научной и молодежной сфер города. Мэр напомнил, что здание круглой бани имеет статус объекта культурного наследия, что налагает на законодательном уровне ограничения по его использованию.

У объекта, построенного в начале 1930-х годов, богатое прошлое. Этот памятник конструктивизма – один из трех оставшихся зданий аналогичной формы по всей России. Во внешнем кольце бани располагались раздевалки, в среднем – помывочные помещения, а во внутреннем, прилегающем к шахте коммуникаций, находились парилки. С 2006 года баня на ул. Ленина закрыта. Для достопримечательности активно искали инвестора, здание находилось и остается в муниципальной собственности.

"От того, каким будет ее наполнение, созданная атмосфера, зависит то, как мы будем относиться к этому месту. Возможно, появится пространство, которое будет менять не только городскую среду как территорию; этот проект сможет формировать будущее детей, помогать им определиться с профессией, влиять на восприятие астрономии как школьного предмета, заинтересовывать", - выразил предположение Руслан Кухарук.

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Создать в стенах бани научно-техническое пространство предложили инвесторы из Санкт-Петербурга. Задумка принадлежит основателю проекта "Планетарий № 1" Евгению Гудову и лаборатории Yota Lab. У команды инвестора есть опыт создания уникальных проектов, которые становятся важной частью инфраструктуры города, их целью является популяризация науки среди взрослых и детей. Тюменский планетарий станет для них пятым, и по словам самого Евгения Гудова, в нем по максимуму воплотят петербургский проект.

По задумке авторов, бывшая баня обзаведется 16-метровым куполом, где, помимо показа тематических фильмов, вечерами можно будет проводить симфонические и джазовые концерты. Нижний цокольный этаж в четыре метра высотой будет многофункциональным залом с возможностью проекции видеоконтента на пол и стены. Сюда отлично впишутся, к примеру, мультимедийные выставки о творчестве известных художников. Второй этаж займет непосредственно планетарий, экспозиция, связанная с космонавтикой и аэрокосмической сферой, а также открытая лаборатория для стартапов по робототехнике, дизайну и архитектуре. Последняя захватит еще и третий этаж.

Все это, по мнению Евгения Гудова, будет вносить большой вклад в развитие и популяризацию научно-технического и инженерного направлений в регионе и сделает эту часть города технологическим хабом. Концепция предварительная и уточнять детали будут во время проектирования, которое займет около 1,5 лет - такой срок связан со статусом круглой бани как объекта культурного наследия.

Во время презентации петербуржец признался, что приметил тюменский памятник конструктивизма уже давно, около пяти лет назад. Именно сейчас его команда набралась сил и опыта, чтобы полномасштабно подойти к проекту и повторить в Сибири феномен "Планетария №1", который за два года существования обогнал по посещаемости Кунсткамеру и занимает пятую строчку рейтинга популярных для посещения мест северной столицы.

Заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова высоко оценила концепцию преобразования круглой бани. Она подчеркнула, что у молодежи города есть запрос на событийную активность, возможность реализации выставочных проектов, на образовательные треки. То, что помимо непосредственно планетария, все вышеперечисленное будет учтено при реконструкции здания, позволит круглой бане стать серьезной точкой роста для Тюмени, в том числе в перспективе развития креативных индустрий.

На круглом столе присутствовали и директора тюменских школ. Они также остались довольны идеей Евгения Гудова и обозначили, что планетарий в первую очередь должен быть пространством для развития личности и мышления, космического видения мира, а не просто местом с проектором, где показывают фильмы. Петербургский эксперт заверил, что в его команде - около 18 дизайнеров, которые создают видеоконтент голливудского уровня. Кроме того, "Планетарий №1" сотрудничает с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), где находится большой адронный коллайдер, и с Европейским космическим сообществом (ESA), поэтому тюменцам будут доступны все самые интересные фильмы об устройстве вселенной и мира, о развитии космонавтики и ракетостроения, о темной материи и многом другом.

Подводя итоги встречи, присутствующие сошлись в едином мнении о том, что этот проект, воплотившись в жизнь, не только эстетически украсит город, но и насытит его культурную и научную жизнь, станет новым местом для общения людей всех возрастов.

Дарья Казакова