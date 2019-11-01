Рейд по профилактике пожаров прошел в поселке Боровском

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники МЧС вместе с работниками местной администрации и добровольной пожарной дружины провели профилактический рейд поселке Боровском. К таким мероприятиям инспекторы государственного пожарного надзора привлекают также сотрудников социальной службы и полиции, волонтеров.

Сотрудники МЧС во всех случаях проверяют исправность печей и установленных ранее дымовых извещателей. Последние в некоторых домах уже отсутствуют: кому-то они мешают курить на кухне, другим не нужны.

"Такая халатность рано или поздно заканчивается, - говорит капитан внутренней службы Павел Тигеев. - Люди уверены, что пожар обойдет их стороной, и порой, не соблюдают даже минимальные правила безопасности. Таких беспечных, конечно, немного, но они есть".

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Только с наступлением холодов в районе произошло семнадцать пожаров. В основном - в частном секторе, в этом сезоне обошлось без жертв.

"Поэтому мы ежедневно проводим такую работу, рекомендуя при этом установку дымовых пожарных извещателей - только в поселке Боровском в этом году их установили более восьмидесяти. При возникновении реальных пожаров они доказывали свою эффективность: люди, услышав сигнал, вовремя покидали дома, вызывали пожарную охрану, либо своими силами справлялись с огнем", - добавил Павел Тигеев.