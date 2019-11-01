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В Тюменской области росгвардейцы поздравили мам с праздником

Общество, 17:46 24 ноября 2019

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы поздравили мам с праздником и рассказали детям о своей службе.

В рамках всероссийской акции "Мама, я тебя люблю!" и региональной акции "Моя мама служит в Росгвардии" военнослужащие и сотрудники областного управления провели ряд мероприятий.

Мамы в погонах в учреждениях образования встретились со своими детьми и их одноклассниками, одногруппниками и рассказали о службе в Росгвардии, а также провели тематические викторины и организовали выставки детского рисунка "Самой лучшей на свете" и "Моя мама служит в Росгвардии".

управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

В Ишиме майор полиции Зая Пушкарева навестила воспитанников детского сада №19 "Гнездышко". Мальчики и девочки увлеченно слушали ее рассказ о службе, правилах безопасности дома и на улице, а потом отвечали на вопросы праздничной викторины, рассказали о своих любимых мамах, и нарисовали их портреты.

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# День матери , Росгвардия

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