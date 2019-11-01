КиберSchool: тюменцев обучат стримингу, судейству, тренерству

| Фото: тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России | Фото: тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России

Федеральные эксперты по компьютерному спорту обучат стримингу, судейству, тренерству на образовательной киберспортивной программе КиберSchool в Тюменском технопарке 7 декабря.

Образовательные модули приурочили к двухдневным состязаниям - финалу Тюменской студенческой киберспортивной лиги 2019, пояснил председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

"Для нас это эксперимент - мы много консультировались с Федерацией компьютерного спорта России, чтобы сделать это правильно, максимально полезно. Остановились пока на однодневном формате, но решили сделать максимально широким образовательный модули и проводить их параллельно", - подчеркнул он.

В перечне - судейский семинар по подготовке судей киберспортивных дисциплин, мастер-класс "Тренер и профессиональная команда", "Школа стримеров и комментаторов", "Академия киберспорта". Зарегистрироваться можно только на один образовательный модуль.

"У нас планируется много спикеров на каждый образовательный модуль. Все это известные люди в своих кругах - это стримеры, комментаторы. Например, по судейскому семинару у нас будут присутствовать эксперты с Федерации компьютерного спорта России, которые проводят обучение судей, это два специалиста с методического департамента федерации. По "Академии киберспорта" - будут представители известной RuHub Studio. Мы стремимся, чтобы событие было интересно, а чтобы этих людей действительно слушали, у них должен быть определенный бэкграунд в киберспорте. Самое главное - мы смотрели у спикеров педагогические навыки", - пояснил Роман Чуйко.

Основным мероприятием станет двухдневный финал Тюменской студенческой киберспортивной лиги 2019, который проведут при поддержке правительства Тюменской области. Организаторы планируют провести косплей-конкурс, будет работать интерактивная зона, фудкорт.

"В финальную часть регионального этапа попадут восемь лучших сборных, которые встретятся по пяти дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, Warcraft III. Победит команда, которая наберет большее количество очков по сумме пятидесяти стримов", - сказал Роман Чуйко.