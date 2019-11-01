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25 ноября в Тюмени небольшое похолодание, снегопад

Общество, 07:30 25 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 14 - минус 12 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 25 ноября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег.

Утренний северный ветер днем изменит направление на северо-западное, а к ночи - на юго-западное. Он будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду, порывы могут достигать 4 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 767 мм. рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 09 минут. Долгота дня 7 часов 30 минут.

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# погода в Тюмени

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