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Прокуратура проверяет жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале

Происшествия, 09:27 25 ноября 2019

89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Никто из 22 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на территории Ново-Портовского месторождения на Ямале 24 ноября, сообщает окружное управление МЧС России.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой по факту авиационного события проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Ход и результаты проверки находятся на контроле в Уральской транспортной прокуратуре.

При взлете воздушного судна, совершавшего перелет по маршруту Ново-Портовское месторождение – Новый Уренгой, произошел отказ хвостового винта, в результате командир принял решение о посадке. При этом от удара о землю частично разрушилось шасси и повредилась хвостовая балка Ми-8. На борту находились 22 пассажира (вахтовые рабочие) и три члена экипажа. Погибших и пострадавших нет.

Как информирует Уральское следственное управление на транспорте СК России, следователи проверят обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8.

Специалисты устанавливают сумму ущерба, проводятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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# Ми-8 , прокуратура , следственное управление

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