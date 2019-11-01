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Футболисты "Тюмени" вышли в "Финал четырех" Лиги чемпионов УЕФА

Спорт, 10:22 25 ноября 2019

amfr.ru

МФК "Тюмень" обыграл португальский "Спортинг" (3:1) в рамках элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА на домашней площадке стадиона "Центральный" 24 ноября, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

Таким образом, по результатам турнира, тюменцы пробились в "Финал четырех".

Команда Игоря Путилова открыла счет уже на 27-й секунде - Лобков завершил быструю контратаку, которую разогнал Милованов. На исходе первой десятиминутки тюменцам удалось удвоить свое преимущество усилиями Андрея Батырева. "Спортинг" не собирался мириться с ролью догоняющих и наращивал давление на оборону "Тюмени". В итоге на последней минуте первой половины встречи португальцам удалось распечатать ворота черно-белых: Алекс Мерлим сумел попасть в нижний угол ворот Лео.

После возобновления игры тюменцы продолжили ждать своего шанса в контратаках. На 27-й минуте эффектная комбинация хозяев площадки завершилась точным ударом капитана "Тюмени" Артема Антошкина. На заключительном отрезке "Спортинг" пошел ва-банк, выпустив на паркет пятого полевого игрока. Сибиряки грамотно действовали в обороне, не позволяя сопернику создать что-либо опасное.

3:1 - тюменцы выбили из розыгрыша действующего победителя Лиги чемпионов и стали вторым российским участником "Финала четырех" после КПРФ.

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# Артем Антошкин , лига чемпионов , мини-футбол , МФК Тюмень

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