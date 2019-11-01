Тюменец Денис Пахомов взял бронзу Всероссийского конкурса педагогического мастерства

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШ "Тура" Тюмени Денис Пахомов занял третье место на Всероссийском конкурсе профессионального педагогического мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Конкурс для педагогов дополнительного образования России "Сердце отдаю детям" собрал в Пензе 69 финалистов - представителей учреждений дополнительного образования со всей России. Педагог впервые участвовал в состязании федерального уровня. Лидер городского и областного профсостязания рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия", что в физкультурно-спортивной номинации участвовало 10 победителей региональных конкурсов.

Шествие к пьедесталу победы началось с городского, затем областного этапов. На всероссийском конкурсе участника ожидало еще два заочных отбора. Первый этап - педагогическое послание профессиональному сообществу - преподаватели снимали видео, отправляли его и методическую программу. Второй этап - тест из 10 вопросов о российской образовательной системе. После этого тюменец отправился защищать честь области в Пензу. Очные этапы посвятили практикуму.

"В первом этапе - мне приводили совершенно незнакомых мне детей и за десять минут мне надо было провести открытое занятие", - поделился опытом тренер ДЮСШ "Тура".

Второй очный этап: задание 4К - командообразование, креативность, коммуникации, компетенции. Участники делились на команды, объединяясь с педагогами других номинаций (всего восемь номинаций). "Нам было дано задание: придумать свое учреждение дополнительного образования со своими методическими разработками. И мы представили эту организацию жюри", - рассказал Денис Пахомов.

В финале участников ждала "Педагогическая риторика" - диалог с представителем Министерства просвещения России.

"Конкуренция была высокая - ребята все достойные соперники. В итоге я занял третье место. Я долго к этому шел, все еще не могу поверить, что являюсь призером такого престижного конкурса. Это радует и мотивирует на дальнейший педагогический процесс - внесло задор в мою работу", - впечатлен Денис Пахомов.

Ирина Ромашкина