Тюменцам напомнили о правилах продажи пиротехники

| Фото: МЧС Тобольска | Фото: МЧС Тобольска

Средствами автоматической пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения должны быть оборудованы торговые помещения, где продаются пиротехнические изделия бытового назначения. Об этом напоминает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Продавать пиротехнику в розницу допускается в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, где обеспечена сохранность продукции, исключается попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Расположение помещений, в которых продаются такие изделия, не должно создавать препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуациях.

Витрины с образцами пиротехники бытового назначения в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на товаре и исключать возможность любых действий клиентов с изделиями, кроме визуального осмотра.

В торговых помещениях магазинов самообслуживания продавать пиротехнику бытового назначения можно только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения исключается.

Пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Размещать такую продукцию в подвальных помещениях нельзя.

Запрещается продавать пиротехнику в магазинах, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций, в уличных переходах и других подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов.

Запрещена реализация такой продукции подросткам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

Не следует продавать пиротехнику при отсутствии или утрате идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.