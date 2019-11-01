Тюменцев приглашают на тренинг по родительству

| Фото: "Моя территория" | Фото: "Моя территория"

Будущих родителей приглашают посетить тренинг с семейным психологом 29 ноября в Тюмени по адресу: ул. Ванцетти, 1. Начало в 19 часов.

На встрече расскажут о факторах, влияющих на здоровье малыша, о психическом, эмоциональном и физическом состояниях будущих родителей и их творческом развитии, сообщает мультицентр "Моя территория".

Уникальность бесплатных групповых консультаций с психологом - в возможности обсудить со специалистом проблемы, с которыми молодые пары пытаются справиться сами. Встреча даст понимание, что здоровье ребенка зависит не только от физического, но и от психологического и эмоционального состояний будущих родителей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Спикером выступит Наталья Сидорова, она работает в сфере психологии более 18 лет, является ведущей семинаров в женской консультации № 1 и № 2 в Тюмени на тему "Подготовка семьи к рождению малыша", одна из авторов проекта "Счастливая семья".