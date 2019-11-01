О лучших местах отдыха в Тюменской области расскажут на фестивале "Открой свою Сибирь"

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Более ста предложений туристической отрасли представят на большом фестивале "Открой свою Сибирь", который пройдет в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 30 ноября с 12 до 17 часов, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Фестиваль "Открой свою Сибирь" пройдет в Тюмени впервые. Принять участие смогут все желающие.

Гости фестиваля получат информацию о выставках, концертах, фестивалях, гастрономических предложениях, отдыхе в санаториях и многом другом. Это будет сопровождаться скидками, интересной программой, оригинальными фотозонами и подарками.

Розыгрыш ста призов, среди которых – двухдневные путевки в санатории, выходные на базе отдыха, билеты в аквапарк, лазертаг, посещение горячих источников, начнется в 16 часов.

"Для жителей Тюменской области такой формат знакомства с туристической сферой – новый. Гости фестиваля смогут не только посетить турзоны, но и посмотреть красочный парад событий региона. Например, про "Берендеево царство" расскажут Дед Мороз и Снегурочка, а всех любителей Масленицы встретит теща с блинами. Желающие смогут посетить игровые зоны, мастер-классы, посмотреть спектакль. Мы надеемся, что тюменцам и гостям города фестиваль подарит много приятных эмоций и впечатлений, а также откроет новые возможности", – рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Вход на фестиваль свободный.