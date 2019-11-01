Остановочные комплексы обновят в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

189 остановок в городской черте должны соответствовать определенным требованиям. Все они будут обновлены до конца 2019 года и в 2020 году, сообщает администрация Тобольска.

"Они должны быть оборудованы заездными карманами, посадочной площадкой и остановочным павильоном. В настоящее время некоторые остановочные пункты не соответствуют предъявляемым требованиям, в том числе отсутствуют посадочная площадка или павильон, или выявлены другие нарушения, - говорит начальник отдела транспорта и связи администрации Тобольска Федор Духно. - Ежегодно в Тобольске планируется устанавливать по 20 новых павильонов, на семи остановках конечных маршрутов запланирована установка биотуалетов".

В городе началась работа по реставрации остановочных комплексов. С ул. Ленина в подгорной части 25 ноября увезли в ремонт четыре павильона. В дальнейшем их установят на ул. Алябьева, с января 2020 г. поставят на ремонт ул. Ленина.

До конца года в Нижнем посаде Тобольска запланирована реконструкция 18 остановочных комплексов, в 2020 г. будут отремонтированы 45-50 остановок города.