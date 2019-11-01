Названы регионы УФО, где выше риск купить некачественное топливо

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Оборот суррогатного топлива в Тюменской области составляет от 10 до 20%. Это следует из Карты качества топлива России, которую в рамках информационного проекта "Топливо без обмана" представил Росстандарт. Карта будет обновляться два раза в год.

В Уральском федеральном округе меньше всего риск купить суррогатное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области – до 5%. В Ханты-Мансийсокм автономном округе – 5-10%. В Тюменской области – 10-20%. В Свердловской и Курганской областях – более 20%.

На Карте качества топлива России, сообщается на официальном сайте Росстандарта, визуализирована ситуация на рынке в субъектах в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 9 месяцев 2019 года. Презентация карты состоялась 20 ноября в рамках общественных слушаний о качестве топлива во Владимирской области.

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На карте наглядно показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует. Такая оценка, по мнению специалистов, необходима территориальным управлениям Росстандарта и другим заинтересованным органам власти для принятия решений по организации надзорных мероприятий. Также информация будет полезна властям субъектов Российской Федерации для определения дальнейших совместных с надзорными органами действий в этой области.

"Для решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка", – сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.