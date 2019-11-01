  • 25 ноября 201925.11.2019понедельник
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер юго-западный

Названы регионы УФО, где выше риск купить некачественное топливо

Общество, 18:03 25 ноября 2019

gost.ru

Оборот суррогатного топлива в Тюменской области составляет от 10 до 20%. Это следует из Карты качества топлива России, которую в рамках информационного проекта "Топливо без обмана" представил Росстандарт. Карта будет обновляться два раза в год.

В Уральском федеральном округе меньше всего риск купить суррогатное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области – до 5%. В Ханты-Мансийсокм автономном округе – 5-10%. В Тюменской области – 10-20%. В Свердловской и Курганской областях – более 20%.

На Карте качества топлива России, сообщается на официальном сайте Росстандарта, визуализирована ситуация на рынке в субъектах в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 9 месяцев 2019 года. Презентация карты состоялась 20 ноября в рамках общественных слушаний о качестве топлива во Владимирской области.

gost.ru

На карте наглядно показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует. Такая оценка, по мнению специалистов, необходима территориальным управлениям Росстандарта и другим заинтересованным органам власти для принятия решений по организации надзорных мероприятий. Также информация будет полезна властям субъектов Российской Федерации для определения дальнейших совместных с надзорными органами действий в этой области.

"Для решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка", – сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бензин , Росстандарт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 25.11.2019Семья из Тюменской области выиграла в лотерею миллион рублей
18:36 25.11.2019В Тюмени наградят лучших маркетологов
18:25 25.11.2019Тобольская актриса взяла приз за лучшую женскую роль Всероссийского театрального фестиваля
18:14 25.11.2019Юные инспекторы движения соберутся на слет в тюменском "Острове детства"