Новый мультфильм "Умка" выйдет в прокат в декабре

| Фото: Союзмультфильм во ВКонтакте | Фото: Союзмультфильм во ВКонтакте

Шестиминутный мультфильм "Умка", снятый при поддержке Министерства культуры РФ и компании "Роснефть", выйдет в прокат в декабре 2019 года, сообщает Союзмультфильм.

50 лет назад самый трогательный медвежонок из советских мультфильмов встретил друга, а потом отправился на его поиски. Время пришло узнать, удалось ли Умке найти своего товарища.

"Эта история началась в далеком 1969 году. Второй мультфильм “Умка ищет друга” вышел в 1970-м, но тогда мы увидели только, как герой улетает на поиски друга, – отметила председатель правления киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева. – Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И, конечно, в финале прозвучит песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год"."