  • 27 ноября 201927.11.2019среда
  • USD64,0239
    EUR70,5159
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменцев зовут на Dandy-вечер

Общество, 19:05 27 ноября 2019

мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте | Фото: мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте

Dandy-вечер состоится в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 28 ноября, начало в 18 часов 30 минут. Желающие смогут сразиться в видеоигры, сообщают организаторы.

Принять участие могут все. Гостям предложат тетрис, "Робокопа" и другие старые видеоигры на денди, приставках или консолях. Можно принести кассеты с играми 90-х годов или атрибуты того времени.

Кроме того, тюменцев ждут несколько зон с настольными играми.

Отметим, ноябрь в мультицентре "Моя территория" объявлен месяцем 90-х годов. Для посетителей подготовили серию тематических событий. Прошли квиз, квартирник с музыкантами, лайфхак-шоу по стилю "Из 90-х в 20-е". Dandy-вечер станет итоговым мероприятием.

Необходима регистрация на встречу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# игры , молодежь , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 27.11.2019Тюменцев зовут на Dandy-вечер
18:54 27.11.2019Тюменцев пригласили на фестиваль "Открой свою Сибирь" чаем и сибирскими ватрушками
18:43 27.11.2019Сто двадцать вредных сайтов заблокировали по искам прокуратуры
18:32 27.11.2019О применении медиации в семьях говорили на конференции в Тюмени