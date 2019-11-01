Тюменцев зовут на Dandy-вечер

| Фото: мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте | Фото: мультицентр «Моя территория» во ВКонтакте

Dandy-вечер состоится в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 28 ноября, начало в 18 часов 30 минут. Желающие смогут сразиться в видеоигры, сообщают организаторы.

Принять участие могут все. Гостям предложат тетрис, "Робокопа" и другие старые видеоигры на денди, приставках или консолях. Можно принести кассеты с играми 90-х годов или атрибуты того времени.

Кроме того, тюменцев ждут несколько зон с настольными играми.

Отметим, ноябрь в мультицентре "Моя территория" объявлен месяцем 90-х годов. Для посетителей подготовили серию тематических событий. Прошли квиз, квартирник с музыкантами, лайфхак-шоу по стилю "Из 90-х в 20-е". Dandy-вечер станет итоговым мероприятием.

Необходима регистрация на встречу.