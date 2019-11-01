Двести пятьдесят тюменцев пополнят ряды Росгвардии

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

250 юношей из разных городов и районов Тюменской области в осеннем призыве 2019 года пополнят ряды войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Около 50 новобранцев призваны в отдельный отряд специального назначения Центрального округа Росгвардии "Пересвет" с дислокацией в Москве.

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Заместитель начальника управления полковник Михаил Катаргин ранее проходил службу в "Пересвете" и поделился профессиональным опытом с молодыми бойцами: "Главная ваша задача – это успешно усвоить служебные обязанности, постоянно совершенствовать свои теоретические знания в военном деле, а также физическую и огневую подготовку. Вы будете выполнять служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и безопасности граждан в столице нашей Родины. Это большая честь и в то же время большая ответственность. Год пролетит незаметно, но вы многое узнаете и получите большой багаж для саморазвития и дальнейшего карьерного роста".

Заместитель командира отряда майор Сергей Ломухин, прибывший в Тюмень, рассказал призывникам о воинской части, порядке прохождения службы и возможных перспективах службы в ведомстве по контракту. Далее молодые бойцы выдвинулись на железнодорожный вокзал, где их ждали родные и друзья.

"Горда за племянника, он будет служить в элитном подразделении. Конечно, страшно за него, но лучше не читать интернет, не верить тому, что пишут, а верить и ждать с позитивом. Дима старший брат в многодетной семье и он пример для младших. Всем ребятам желаем выдержки, мужества и вернуться домой живыми и невредимыми", - говорит Олеся Иваницкая.

После недолгого прощания молодые росгвардейцы поехали в столицу, где после десятидневной служебно-боевой подготовки они примут присягу на верность Родине.