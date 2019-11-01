В Тюменской области формируют культуру наставничества

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Тюменская область стала первой региональной площадкой, на которой была поднята тема наставничества. Это отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев в приветствии участникам Третьего открытого конгресса наставников России, который работает в Большом зале областной думы 26 ноября.

"Тема наставничества пронизывает технологии повышения производительности труда и находит применение в концепции бережливого производства, - отметил он. - В условиях современной экономики высококвалифицированные рабочие кадры необходимы любой отрасли. Именно люди, отлично знающие свое дело, любящие его, добиваются высоких результатов, обеспечивают развитие производства регионов и страны в целом".

Владимир Сысоев заявил, что внедряя лучшие методики системы наставничества, предприятия непременно получат прорывные результаты и в управлении персоналом, и в повышении эффективности производства. И очень важно не только оценивать труд наставников, но и признавать его ценность, сформировать культуру наставничества.

Определение места наставничества и его ценности считает принципиально важным делом и председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. "В мае 2019 года утвержден знак "Почетный наставник Тюменской области", - сообщила она.- Он будет вручаться высококвалифицированным работникам из разных отраслей промышленности и социальной сферы, имеющим личные заслуги в области наставничества. Теперь за свою работу, направленную на профессиональное становление молодых специалистов наставники могут получить заслуженную награду и, надеюсь, что на следующем конгрессе первые наставники ее получат".

Проведение конгресса наставников на тюменской земле, по мнению Инны Лосевой, абсолютно оправданно. В регионе ежегодно вводятся новые промышленные предприятия и объекты, и для региона очень важны вопросы подготовки профессиональных кадров.

"Уверена, что система наставничества, направленная на ускоренное качественное обучение и адаптацию персонала, является серьезным ресурсом в этой работе, - подчеркнула она. - Уже сейчас эта система успешно применяется на ряде крупных тюменских предприятий – таких как Уватнефтегаз, Транснефть Сибирь, Сибур и другие. Для нас важен сегодняшний конгресс дающий возможность изучить лучшие практики коллег из других регионов".

Третий открытый конгресс наставников России "Наставничество 2.0: Производительность и качество" проводится в рамках проекта "Развитие системы наставничества на предприятиях и организациях России" и призван систематизировать примеры лучших практик и документального обеспечения по развитию систем наставничества, обсудить законодательное регулирование данной сферы. В нем, по данным организаторов, принимают участие представители 23 регионов России.

Борис Олейник