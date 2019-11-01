В Тюмени демонтируют все погреба вдоль ключевых автомагистралей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские депутаты обсудили темпы освобождения земельных участков от самовольно установленных металлических гаражей, контейнеров и погребов. Рассмотрение вопроса состоялось на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.

Данная работа системно ведется в городе с 2006 года и направлена на создание комфортной и безопасной среды, а также для улучшения архитектурного облика города, пояснил руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау. За прошедшие годы демонтировано более 10 тысяч металлических гаражей и погребов. По состоянию на 1 января 2018 года на неразграниченных земельных участках города насчитывалось 4 337 самовольно установленных объектов, в том числе 2187 гаражей. В прошлом году управы демонтировали 1626 объектов, в том числе 1214 гаражей, и выявили 393 новых объекта. На 1 января 2019 года в городе было 3 104 гаража и погреба. По итогам 9 месяцев их осталось 2 597, снесено 600, половина из них гаражи. Сейчас основной упор делается на демонтаж погребов вдоль магистральных дорог скоростного движения, улиц общегородского значения непрерывного движения. "До конца года в Ленинском и Центральном административных округах будут убраны все выявленные гаражи и погреба, в Калининском – 139 гаражей, в Восточном округе 53 гаража. Погреба вдоль дорог группы А будут демонтированы все", – сообщил о планах представитель администрации.

Владимир Кильтау подробно рассказал, как ведется работа по ликвидации гаражей и погребов, что делается для выявления собственников и сколько времени дается для того, чтобы демонтировать объект. Если собственник вовремя не выполняет требования, управа через городскую администрацию обращается в суд с иском, в котором требует от владельца устранить нарушения. Если и это не дает положительного результата, управа проводит работу по демонтажу самостоятельно, а с владельца взимаются понесенные на демонтаж затраты. "Как показывает практика, 70 процентов владельцев демонтируют свои объекты до решения суда, 20 процентов – после, остальные управы убирают сами. Если собственник не установлен, гараж или погреб вскрываются, после этого управа обращается в суд о признании объекта бесхозяйным и права муниципальной собственности. В 90 процентах случаев после вскрытия гаражей владельцы выявляются", – сообщил руководитель управы.

Депутат Николай Моисеев отметил, что снос незаконно установленных металлических гаражей, демонтаж погребов важная тема. Это и забота о безопасности горожан, внешнем виде города. Нередко данный вопрос приходится решать в связи с благоустройством дворов и прилегающих территорий. "Понятно, что работа налажена и регламентирована по срокам, но есть ли исключения для особых случаев? – поинтересовался депутат. – Например, уведомление о сносе владелец гаража получил в октябре, но к этому времени он уже успел затарить его соленьями, вареньями и овощами, а вывезти свои запасы ему некуда. Как быть в такой ситуации?"

"Процедура уведомления и последующего демонтажа одинакова и для владельцев гаражей, и для владельцев погребов, – напомнил Владимир Кильтау. – Но если вдруг получилось, что дачный сезон прошел, запасы в погребе, то, как правило, мы проговариваем разумные сроки, чтобы работы были проведены в более удобный, комфортный период. С каждым проводится индивидуальная работа. В любом случае мы идем по пути того, чтобы с владельцем находить решения, которые устроят и его, и нас".

Тихонова Татьяна