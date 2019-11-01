Поэт Михаил Федосеенков презентует тюменцам книгу "Чему быть камнем, чему цветком"

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Известный тюменский поэт, член Союза писателей России Михаил Федосеенков презентует книгу "Чему быть камнем, чему цветком" в Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 29 ноября в 10 часов, сообщает библиотека.

На встрече в Центральной городской библиотеке поэт расскажет о творчестве, поразмышляет о роли поэзии в современном мире. Гости услышат стихи в исполнении автора. Любой желающий сможет задать вопросы Михаилу Федосеенкову и получить автограф.

Михаил Федосеенков является членом Союза писателей России. Он награжден медалью "Русская звезда" имени Федора Тютчева. Кроме литературного творчества тюменец занимается живописью, пишет картины. Свои издания всегда оформляет самостоятельно. Михаил Федосеенков является автором 19 книг.