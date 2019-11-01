В Тюмени может появиться Стройотрядовская улица

| Фото: группа "Тюменский областной студенческий отряд" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский областной студенческий отряд" ВКонтакте

Стройотрядовская улица может появиться в Тюмени. С таким предложением выступили представители регионального отделения "Российских студенческих отрядом" на заседании координационного совета по поддержке студотрядов региона, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

По словам председателя правления регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Александра Заболотских, решение о присвоении названия улице может быть принято до конца года.

"Мы предложили дать название безымянной улице в Тюмени. Очень надеемся, что в декабре 2019 года на городской комиссии решение будет принято и в планировочном районе Гилевский по соседству с улицами Уренгойская, Югорская, Западносибирская появится новая улица Стройотрядовская", − рассказал он.

Говоря об итогах встречи, он отметил, что необходимо заострить внимание на вопросе инфраструктуры, поддержки студенческих отрядов как на уровне образовательных организаций, так и на уровне регионального штаба. Он также добавил, что активная работа будет выстроена не только со студентами Тюмени, но и всего юга Тюменской области.

В рамках заседания представители органов исполнительной власти, общественных организаций, вузов города, а также руководители регионального штаба РСО обсудили возможность привлечения студотрядов к строительству объектов социальной инфраструктуры в рамках нацпроектов.

Как отметила заместитель руководителя регионального штаба "Россияских студенческих отрядов" Елена Доценко, по итогам встречи было дано немало поручений.

"Есть много идей по проведению Всероссийского трудового проекта на территории региона. Планируем также выйти на новый уровень взаимодействия с вузами Тюменской области, привлекать все больше молодых людей", − отметила она и добавила, что тюменские ребята должны быть в лидерах среди российских студотрядов. В настоящее время Тюменская область занимает 16 место среди 74 студенческих отрядов.