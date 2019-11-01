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В Тюмени откроется выставка картин Александра Павлова

Общество, 10:19 27 ноября 2019

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка заслуженного художника России Александра Павлова "Времена года. Музыка русской живописи" откроется в музейном комплексе имени Словцова 29 ноября. Тюменцы увидят уникальное собрание картин, сообщает региональный департамент культуры.

Как отмечают в департаменте, работы Александра Павлова – это красочный мир добра и красоты, удивительная смена времен года и чарующая музыка живописи, навеянная родной природой. Художник дважды представил свое искусство в залах Государственного русского музея.

Выставка откроется в 16 часов по адресу ул. Советская, 63 и продлится до 2 февраля 2020 года. Возрастная категория 0+.

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# выставка , живопись , Музейный комплекс им , Словцова

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