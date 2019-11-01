Многодетные семьи Тюменской области смогут получить деньги вместо земли

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В Тюменской области многодетным семьям взамен предоставления земельного участка может быть предложена социальная выплата на улучшение жилищных условий. Это одна из рекомендаций круглого стола "О реализации закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей", одобренная депутатами.

Круглый стол, как сообщает пресс-служба областной думы, состоялся 16 октября 2019 года. В нем приняли участие 49 человек, в том числе депутаты всех фракций областной думы, депутаты Тюменской городской думы, а также представители общественных организаций.

Кроме этого, рекомендовано в отдельных сельских поселениях увеличить предельный максимальный размер земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, и расширить перечень возможных целей их использования. В частности, для ведения личного подсобного либо крестьянско-фермерского хозяйства.

Также принята рекомендация изучить опыт правоприменения законодательства субъектов Российской Федерации, в частности, Липецкой и Ульяновской областей, в части эффективности дополнительных мер поддержки многодетных семей, направленных на стимулирование индивидуального жилищного строительства на предоставленных бесплатно земельных участках. Если все-таки семья решит продать выделенную землю, рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности установления приоритетного права выкупа участка Тюменской областью или органами местного самоуправления.

Депутаты областной думы считают правомерной рекомендацию круглого стола правительству региона рассмотреть вопрос о синхронизации строительства школ, детских садов и других объектов социально-культурного назначения на площадках для индивидуального жилищного строительства, земельные участки на которых предоставляются многодетным семьям, с объемами ввода жилья.

А органам местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области - рассмотреть вопрос о возможности предоставления многодетным семьям льготы по уплате земельного налога на предоставленный земельный участок.