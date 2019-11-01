Двадцать два школьника Заводоуковского городского округа приедут на Губернаторскую елку

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22 школьника Заводоуковского городского округа получат путевку на Губернаторскую елка.

Как сообщает администрация муниципалитета, это отличники учебы, победители и призеры конкурсов, олимпиад, соревнований в системе общего и дополнительного образования, дети, оставшиеся без попечения родителей, активисты детских и молодежных объединений.

Отбор претендентов проведен по результатам конкурса портфолио в соответствии с положением о проведении новогодней елки для одаренных детей Тюменской области "Губернаторская елка".