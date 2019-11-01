Тюменцев научат правильно заливать ледовые катки

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок к работе зимой пройдет в Тюмени 29 ноября. Практическое занятие начнется в 16 часов на базе спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Специалисты детско-юношеской спортивной школы продемонстрируют собравшимся технику заливки ледового покрытия, расскажут об особенностях заливки открытых ледовых спортивных объектов. Кроме того, участникам мастер-класса выдадут методические рекомендации по подготовке ледовых площадок.

К участию в мероприятии приглашают представителей управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций города, осуществляющих заливку ледовых площадок во дворах, а также представителей служб заказчика по благоустройству административных округов города Тюмени, спортивных школ и других образовательных учреждений, отвечающих за подготовку открытых ледовых площадок на территории спортивных объектов.

Предстоящей зимой в Тюмени планируется подготовить 117 кортов и ледовых площадок. Уточнить график заливки ледовых площадок на спортивных объектах города Тюмени можно по телефону 35-30-71.