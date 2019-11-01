Студенты из Оксфорда, Кембриджа и Йеля приедут в Тюмень

| Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория"

Три дня Тюмень будет принимать Стэнфордский форум. С 28 ноября по 1 декабря участники из России, США, Великобритании, Бангладеша и других стран познакомятся с городом и производством, а также отправятся в Тобольск, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

60 иностранцев из восьми стран мира приедут в Тюменскую область, чтобы познакомиться с региональной спецификой, развитием экономики, социальной сферы и в будущем провести совместные исследования.

В 2019 году на форум подали заявки 700 человек, из них в состав делегации вошли 60 кандидатов российских и зарубежных вузов: МГИМО, ВШЭ, Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Оксфордского, Кембриджского и других.

| Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория"

Совместная работа поможет собрать материалы для проектов в разных областях: энергетической геополитике, бизнесе, космическом пространстве, прикладной истории, образовании и других. Студенты познакомятся с функционированием крупных предприятий.

Итогом форума и совместных исследований в течение двух лет станет сборник работ участников и альманах, куда войдет информация в том числе о тюменских встречах.