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О психологической подготовке к рождению ребенка узнают тюменцы на тренинге

Общество, 09:05 28 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тренинг с психологом "Готовы ли вы к родительству" пройдет в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 29 ноября, начало в 19 часов. Его проведет перинатальный и семейный психолог с 18-летним опытом работы Наталья Сидорова, сообщают организаторы.

Наталья Сидорова - соавтор проекта "Счастливая семья", консультант проекта "Молодая семья" и член жюри одноименного конкурса, а также ведущая семинаров по подготовке семейных пар к рождению детей.

Эксперт поможет найти ответы на вопросы о том, как родить здорового ребенка, какие факторы могут повлиять на здоровье малыша, что ждет молодых родителей в период беременности и после него, готовы ли супруги психически, эмоционально и физически к рождению ребенка, как предусмотреть возможные проблемы и минимизировать их влияние на семейную и личную жизнь.

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# психология , родители

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